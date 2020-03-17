Полиция схватила двух налетчиков на банк у станции метро «Проспект Большевиков»
Поздним вечером 16 марта на один из банков, расположенных около станции метрополитена «Проспект Большевиков», налетели двое грабителей. Полиция сумела оперативно среагировать на происшествие и оказалась вовремя на месте. В руки стражей порядка попались двое злоумышленников.
- Инцидент произошел под конец рабочего дня, когда банк почти прекратил свою работу. В настоящий момент выясняется личность преступников, а также устанавливается возможная причастность этой же банды к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города, - пишут «Невские новости» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала про хрупкую, но отважную петербурженку, которая дала бой четверым вооруженным киргизам, попытавшимся отобрать у нее сумку. Ее даже прозвали «Натахой без страха».
ИСТОЧНИК KP.RU