Полиция схватила двух налетчиков на банк у станции метро «Проспект Большевиков»

17 Март 2020 2020-03-17T00:42:55+03:00

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Поздним вечером 16 марта на один из банков, расположенных около станции метрополитена «Проспект Большевиков», налетели двое грабителей. Полиция сумела оперативно среагировать на происшествие и оказалась вовремя на месте. В руки стражей порядка попались двое злоумышленников.

- Инцидент произошел под конец рабочего дня, когда банк почти прекратил свою работу. В настоящий момент выясняется личность преступников, а также устанавливается возможная причастность этой же банды к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города, - пишут «Невские новости» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала про хрупкую, но отважную петербурженку, которая дала бой четверым вооруженным киргизам, попытавшимся отобрать у нее сумку. Ее даже прозвали «Натахой без страха».

ИСТОЧНИК KP.RU