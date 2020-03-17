2020-03-17T01:08:52+03:00
Происшествия

Модель из Петербурга попала в Боткинскую больницу после отдыха в Куршевеле

Яну Мирославскую проверяют на коронавирус
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Модель Яна Мирославская добровольно сдалась врачам больницы Боткина из-за серьезного недомогания. Фото: instagram.com/misssjana_officialМодель Яна Мирославская добровольно сдалась врачам больницы Боткина из-за серьезного недомогания. Фото: instagram.com/misssjana_official
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Петербургская модель Яна Мирославская попала в больницу имени Боткина после отдыха во французском Куршевеле. С горнолыжного курорта девушка вернулась с болью в легких и в груди. Еще 15 марта она в своем Instagram со слезами на глазах переживала, что у нее диагностируют коронавирус, но врачи поспешили ее успокоить.

Девушка рассказывают о своих буднях в своем Instagram и надеется на лучшее. Фото: instagram.com/misssjana_official

Девушка рассказывают о своих буднях в своем Instagram и надеется на лучшее. Фото: instagram.com/misssjana_official

- Пришла врач, послушала меня, померила давление, вроде все в порядке. Поставили мне пока капельницу, дали средство от кашля и успокоительное. Затем проснулась в понедельник, все бодрячком! Пришел доктор, успокоила меня, сказав, что результаты о подтвержденном диагнозе в больницу еще не поступили, - рассказывает Яна Мирославская.

Девушка хочет, чтобы все, кто почувствовал себя плохо, не занимался самолечением и мигом обращался к врачам. Сейчас Яна ждет конца недели, чтобы понять, диагностируют ли у нее пневмонию. Пока что пациентке дают антибиотики.

Добавим, что на данный момент в Боткинской больнице находятся 238 человек с подозрением на коронавирус.

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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