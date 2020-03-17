2020-03-17T01:34:38+03:00
Дом. Семья

Пугливую собаку Мэди всем миром ищут больше трех месяцев в Петербурге

Хозяйка животного до сих пор надеется найти своего друга
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пропавшую собаку Мэди разыскивают в Петербурге уже 4-й месяц. Фото: vk.com/club190352593Пропавшую собаку Мэди разыскивают в Петербурге уже 4-й месяц. Фото: vk.com/club190352593
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В Петербурге больше трех месяцев разыскивают собаку Мэди, потерявшуюся за 2 недели до нового года. Хозяйка Анна и не думает отчаиваться и каждый день предпринимает новые шаги по поиску любимого питомца.

Девочка пропала 14 декабря в Красногвардейском районе в парке Малиновка. Затем ее несколько раз видели в этом же районе. Владелица собаки создала поисковую группу во «Вконтакте». В ней неравнодушные люди, коих около 500, почти ежедневно докладывают о том, какие места в поисках животного они обошли и проверили. Но Мэди больше никому не попадалась на глаза. Хозяйка рассказывает, что собака пугливая и может не выжить на улице.

Хозяйка не отчаивается и верит в то, что девочка найдется. Фото: vk.com/id87036922

Хозяйка не отчаивается и верит в то, что девочка найдется. Фото: vk.com/id87036922

- Ее рост чуть выше колена, черная спина, светлые лапы, розовый ошейник, цветной шнурочек с красной косточкой - адресником. Есть чип, неагрессивная, пугливая, к чужому человеку вряд ли подойдёт. Девочка была забрана из приюта несколько лет назад, куда попала совсем щенком, на улице не жила, она абсолютно домашняя, - пишет Анна в группе поиска Мэди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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