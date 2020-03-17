Университеты Петербурга массово перешли на дистанционное обучение

17 Март 2020 2020-03-17T02:06:47+03:00

В список попали ИТМО, ЛЭТИ, Политех, РГПУ им. А.И. Герцена, СПбГМТУ, ГУАП и другие вузы

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Вслед за многими факультетами СПбГУ на дистанционное обучение с 16 и 17 марта 2020 года переходят и другие вузы Петербурга. Все из-за профилактики распространения коронавируса в соответствии с приказом от Министерства науки и высшего образования РФ. В список попали, к примеру, ИТМО, ЛЭТИ, Политех, РГПУ им. А.И. Герцена, СПбГМТУ, а также ГУАП. На официальных сайтах университетов опубликованы соответствующие приказы ректоров или деканов.

Дата окончания обучения на дому, как правило, не озвучивается. Наверняка к такому случаю приготовят новые приказы от руководства. Однако в «Военмехе» сроки «дистанционки» сразу прописали.

- С 16 марта по 30 апреля 2020 года реализация образовательных программ осуществляется с использованием дистанционного обучения, индивидуальных учебных планов, самостоятельного освоения учебного материала, общения преподавателей и студентов в цифровой среде, - сообщает пресс-служба БГТУ «Военмех» имени Устинова.

Всем студентам обещают преподавать уроки в таком же объеме, в каком их преподносят в вузах, так что поблажек лучше не ждать. Учеба, в основном, будет идти через личные электронные сервисы университетов.

ИСТОЧНИК KP.RU