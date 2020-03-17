Прогноз погоды в Петербурге на 17 марта: до +5 и солнечно

17 Март 2020 2020-03-17T07:56:18+03:00

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Мороз и солнце, день чудесный, - так, словами классика можно описать утро 17 марта в Санкт-Петербурге. Похолодание, которое пришло в город в конце прошлой недели, принесло с собой морозную и ясную погоду. Впрочем, днем потеплеет и солнце немного скроют облака.

- 17 марта ожидается ясная, днем с переменной облачностью погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Температура воздуха утром до -4 градусов, днем от +3 до +5.Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А вот что действительно может стать сюрпризом, так это гололед. Причем не только на дорогах, но и на тротуарах. С утра во вторник в городе очень скользко, все лужи замерзли, а асфальт покрыт тонкой но очень скользкой наледью. Далеко не везде дворники успели посыпать ее песком, поэтому будьте осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU