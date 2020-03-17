2020-03-17T08:16:59+03:00
Происшествия

Дело о жестоком убийстве семьи бизнесмена 15-летней давности дошло до суда

Следственный комитет завершил расследование заказной расправы
Петр КИБЕР
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Бизнесмена обвиняют в организации заказного убийства семьи бизнес-партнера в 2005 году. Фото: СУ СК РФ по СПББизнесмена обвиняют в организации заказного убийства семьи бизнес-партнера в 2005 году. Фото: СУ СК РФ по СПБ
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Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завершило расследование дела о жестоком заказном убийстве семьи бизнесмена, которое произошло в под Петербургом в далеком 2005 году. Тогда, по заказу делового партнера, киллер расстрелял коммерсанта, его жену и топором зарубил двоих детей.

- По данным следствия, в 2005 году обвиняемый, испытывая личную неприязнь к своему бывшему компаньону по бизнесу, возникшую на почве произошедшего между ними коммерческого конфликта, решил совершить его убийство. Кроме того, из мести к потерпевшему задумал одновременно совершить убийство его супруги и их детей в возрасте 11 и 14 лет. Для совершения преступления он нашел исполнителя за вознаграждение в 10 тыс. долларов США, - сообщает пресс-служба Следкома.

Заказчик рассказал киллеру всю нужную информацию и разработал с ним план расправы. 15 августа 2005 года исполнитель влез в частный дом бизнесмена в садоводстве «Белоостров», где жестоко расправился с родителями, а также 14-летней девочкой и 11-летним мальчиком.

Тогда дело осталось нераскрытым, однако в 2018 году заказчик попался на организации другого заказного убийства. Он хотел устранить сестру своей покойной жены из-за денежного спора. В ходе допроса мужчина неожиданно признался и в старом преступлении.

Дело, объем которого составил 25 томов, направлено в суд

Коммерсант из Петербурга признается в убийстве семьи Зейналовых, которое заказал еще в 2005 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дело о жестоком убийстве семьи бизнесмена 15-летней давности дошло до суда
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