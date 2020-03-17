Общество эзотериков подозревают в мошенничестве на 6 миллионов рублей
Оперативники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России установили как минимум пять эпизодов крупного мошенничества, к которому может быть причастна 52-летня жительница Петербурга. Она являлась лидером общества эзотериков, продававшего «защитные купола» горожанам за тысячи евро.
- По версии оперативников, деньги похищались у граждан, обратившихся за психологической помощью, которым под видом услуг магического характера представлялись гарантии защиты жизни, здоровья, семьи от любых рисков на неограниченный срок, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.
Попадались на удочку как мужчины - в основном бизнесмены, искавшие «защиту» бизнесу, так и женщины, у которых во главе угла забота о близких.
Пятеро таких петербурженок и отдали «Ордену пути», как называлась организация, больше шести миллионов рублей. более 6 миллионов рублей. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU