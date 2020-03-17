2020-03-17T10:48:24+03:00
Происшествия

Общество эзотериков подозревают в мошенничестве на 6 миллионов рублей

За «магические» услуги с петербуржцев брали по несколько тысяч евро
Петр КИБЕР
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При обыске в "Ордене пути" оперативники нашли холодное оружие и эзотерическую литературу. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОПри обыске в "Ордене пути" оперативники нашли холодное оружие и эзотерическую литературу. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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Оперативники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России установили как минимум пять эпизодов крупного мошенничества, к которому может быть причастна 52-летня жительница Петербурга. Она являлась лидером общества эзотериков, продававшего «защитные купола» горожанам за тысячи евро.

- По версии оперативников, деньги похищались у граждан, обратившихся за психологической помощью, которым под видом услуг магического характера представлялись гарантии защиты жизни, здоровья, семьи от любых рисков на неограниченный срок, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

Попадались на удочку как мужчины - в основном бизнесмены, искавшие «защиту» бизнесу, так и женщины, у которых во главе угла забота о близких.

Пятеро таких петербурженок и отдали «Ордену пути», как называлась организация, больше шести миллионов рублей. более 6 миллионов рублей. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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