Шантажист заставил 11-летнюю петербурженку сделать откровенные фото

17 Март 2020 2020-03-17T10:56:54+03:00

Полиция ищет того, кто выманивал у школьницы интимные снимки

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В Петербурге 11-летняя девочка стала жертвой «педофила-шантажиста». Как стало известно во вторник, 17 марта, школьница столкнулась с неизвестным человеком в интернете, который начал ставить ей условия. Либо она пришлет ему откровенные фотографии, либо он сделает что-то, чего девочка совсем не хочет.

- В 19 часов понедельника, 16 марта, в полицию обратился отец девочки, 60-летний бизнесмен, который сообщил, что к его дочери домогается неизвестный человек в интернете, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужчина пояснил, что этот человек представился девочке как «Андрей Царицын» и с помощью шантажа выманил у ребенка фотографии интимного характера.

Информация была передана следственному комитету по Петроградскому району. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дело за принуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера.

ИСТОЧНИК KP.RU