Петербургский Политех открыл бесплатных доступ к онлайн-курсам

17 Март 2020 2020-03-17T11:23:53+03:00

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Политехнический университет поддержал общую профилактику распространения коронавируса в Петербурге и перевел своих студентов на дистанционное обучение. С 16 марта двери вуза закрыты, но зато СПбПГУ открыл бесплатный доступ к своим онлайн-курсам, коих насчитывается более ста, размещенным на Национальном портале «Открытое образование».

- На НПОО университет создает закрытые сессии каждого онлайн-курса СПбПУ без ограничений доступа к контенту и дедлайнов по срокам освоения теоретического материала. Это сделано для того, чтобы обеспечить возможность прохождения курса вне зависимости от даты записи на курс. Закрытые сессии курсов будут доступны студентам тех вузов, от которых придет запрос на подключение к курсам в связи с эпидемиологической ситуацией, - сообщили в вузе.

Чтобы открыть для себя доступ знаний, студент может пройти регистрацию на НПОО сам или списком через личный кабинет вуза на НПОО. Доступ обеспечен с 16 марта по 31 июня 2020 года, после чего он может быть продлен, если ситуация не улучшится.

ИСТОЧНИК KP.RU