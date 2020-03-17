2020-03-17T11:56:42+03:00
Общество

МРЭО Петербурга переходят в режим работы «по записи» из-за коронавируса

Это необходимо, чтобы избежать скопления людей в отделениях
Петр КИБЕР
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Чтобы избежать очередей, в МРЭО предлагают записываться через Госуслуги.Чтобы избежать очередей, в МРЭО предлагают записываться через Госуслуги.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Коронавирус заполнил собой все новостное пространство и внес коррективы в самые различные сферы жизни. Добрались изменения и до автомобилистов. Так, часть петербургских МРЭО начинает работать в особом режиме «по записи», чтобы избежать скопления людей.

- В период напряженной эпидемиологической ситуации ряд подразделений МРЭО переведен на режим работы в определенные дни только по предварительной записи через портал Госуслуг, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Режим коснется только трех самых загруженных отделений, где больше всего желающих переоформить машину:

- в МРЭО ГИБДД на шоссе Революции, 85- в четверг и субботу с 08.00 до 19.30, в остальные дни прием в обычном порядке;

- МРЭО ГИБДД № 1 3-й Верхний переулок, 5, лит. Т - во вторник и четверг с 08.00 до 13.00;

- МОТНиРАС ГИБДД улица Салова, 66, корп.2 - в понедельник и среду с 08.00 до19.30.

Автовладельцы, не имеющие доступа к Госуслугам или желающие сделать все по старинке, могут прийти в другой день или пойти в другое регистрационное отделение, где принимают в порядке живой очереди.

А в ГИБДД напоминают, что на Госуслугах не только можно выбрать время посещения, чтобы не ждать в очереди, но оплатить пошлины со скидкой 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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