Милонов требует заблокировать ролики участников CoronavirusChallenge

17 Март 2020 2020-03-17T11:57:28+03:00

Законотворец уверен, что коронавирус не лучшая тема для шуток, поэтому уже направляет запросы руководству соцсетей. Фото: Артем КИЛЬКИН

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CoronavirusChallenge шагает по виртуальному миру, попутно вызывая рвотные позывы у пользователей сети. Запустила опасную интернет-забаву 21-летняя блогерша из США Ава Луис. Девушка выложила в сеть короткое видео, в котором она облизывает сидение унитаза в самолете.

Результатов медицинского обследования в аккаунтах Авы не видно, но своих подписчиков она заверила, что с ней все в порядке и что ничем она не заразилась. Свой шокирующий ролик блогерша называет «социальным экспериментом». Она подтрунивает над реакцией, заявляя, что «коронавирус для бедных». Трудно поверить, но среди пользователей сети нашлись те, кто поддержал челлендж и принялся на камеру облизывать унитазы и дверные ручки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/766871" frameborder="0"></iframe> CoronavirusChallenge.Видео: «Твиттер» Авы Луис

Депутат Госдумы Виталий Милонов в здоровье блогерши сомневается и подозревает, что она случайно выявила взаимосвязь между невозможностью заразиться коронавирусом и психическими заболеваниями.

– Любые идиотские призывы, называемые челленджами, нужно расценивать как потенциально опасные и способствующие распространению заболевания, – Они должны быть заблокированы. Сегодня я как раз отправляю запросы в соцсети с требованием пресекать подобные акции. Ведь несовершеннолетние и просто дурачки могут это увидеть и решить, что так правильно.

Парламентарий уверен, что для популярных интернет-личностей такие ролики – это лишь возможность словить хайп, нарастить число подписчиков и, соответственно, больше заработать.

– Подозреваю, что это была постановка: скорее всего, этот ободок унитаза был хорошо продезинфицирован, – добавляет Милонов. – А значит, эта девушка – подстрекательница и негодяйка, блоги которой нужно заблокировать.

Действительно, друг блогерши Итан Питерс писал в сети, что Ава «облизала сиденье унитаза на своем частном самолете».

Вместе с участниками CoronavirusChallenge забанить, по мнению депутата, следует всевозможных мошенников, знахарей и магов, предлагающих защитить от вируса. Ведь «все это – плоды одного и того же дерева невежества и легкомыслия».

– Я не склонен переводить ситуацию в панику, но считаю, что мы не должны быть настолько беспечны, – добавляет Милонов. – Не надо забывать о том, что произошло в Италии. Если мы с вирусом еще можем пошутить, то он с нами шутить точно не станет.

ИСТОЧНИК KP.RU