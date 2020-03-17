Эстония открыла границу с Петербургом для въезда своих граждан и их родственников

17 Март 2020 2020-03-17T12:11:12+03:00

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С 17 марта Эстония закрыла въезд в страну до неустановленного времени в связи с коронавирусом. Однако некоторые иностранцы все же смогут уехать из Петербурга в Прибалтику. Пограничное управление ФСБ по городу и Ленинградской области пояснило, кто может пересечь границу и вернуться домой.

- Въезд в Эстонскую республику будет разрешен гражданам и жителям этой страны. Другие иностранцы могут пересечь границу, чтобы через Эстонию вернуться в свою страну проживания. Важное требование – отсутствие симптомов коронавируса, - сообщили в управлении.

В исключительных случаях департамент полиции и пограничной охраны МВД Эстонской Республики может разрешить въезд иностранному гражданину, который едет к ближайшим родственникам.

Пускаются в Эстонию те, кто оказывает услуги по здравоохранению или иные услуги, необходимые для решения экстренных ситуаций, сотрудники дипломатических и консульских представительств и члены их семьи, а также перевозчики товаров и сырья.

ИСТОЧНИК KP.RU