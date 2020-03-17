2020-03-17T12:25:15+03:00
Общество

Ленинградский зоопарк ищет маленького владельца плюшевого медвежонка

Объявление об игрушечном звере появилось в соцсети зоосада [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Ленинградский зоопарк ищет юного посетителя, забывшего своего друга в парке / Фото: instagram.com/spbzooparkЛенинградский зоопарк ищет юного посетителя, забывшего своего друга в парке / Фото: instagram.com/spbzoopark
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Сотрудники Ленинградского зоопарка встретили на своей территории нового «зверя». Им оказался бежевый плюшевый медведь с черным носом и карими глазами. Жилец явно не коллекции зоосада. Однако оставить без дома работники медведя не смогли и разместили на своей странице в соцсети 16 марта объявление о поиске маленького хозяина или хозяйки.

- Дорогие друзья! В зоопарк забрел вот такой зверь, - опубликовано фото медведя в Instagram.

Сотрудники зоосада отметили, что этот медведь не из их коллекции / Фото: instagram.com/spbzoopark

Сотрудники зоосада отметили, что этот медведь не из их коллекции / Фото: instagram.com/spbzoopark

Работники отметили, что животное точно не из их коллекции и они очень бы хотели вернуть его хозяину. В случае, если кто-то узнал своего питомца, нужно просто связаться с зоопарком через Instagram и предъявить на медведя свои права.

Ленинградский зоопарк активно общается в социальных сетях с петербуржцами, сообщая о своих мероприятиях и новостях. Так, например, появились специальные фотообои с обитателями зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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