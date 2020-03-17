2020-03-17T12:37:00+03:00
Происшествия

На блогера-вандала завели уголовное дело за разгром дома Витцеля в Сестрорецке

В погоне за эффектным видео, петербуржец может попасть в тюрьму
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после разгрома дома Витцеля в СестрорецкеПолиция Петербурга возбудила уголовное дело после разгрома дома Витцеля в СестрорецкеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге, 16 марта, полиция возбудила уголовное дело после погрома загородного дома Франца Романовича Витцеля в Сестрорецке. Об инциденте стало хорошо известно после видео, которое снял молодой человек в погоне за эффектной картинкой. На кадрах, парень разбивает бейсбольной битой исторические витражи здания, являющегося памятником культурного наследия Северной столицы.

- В полицию Курортного района Санкт-Петербурга поступила информация о том, что 10 марта 2020 года в одной из социальных сетей появилась видеозапись. На ней запечатлено, как неизвестный молодой человек беспрепятственно ходит в Загородном доме Франца Романовича Витцеля в Сестрорецке и бьет стекла, - сообщили в МВД Петербурга.

Осмотр здания подтвердил, что внутри помещений разбиты 16 окон на втором этаже. Общий ущерб, по оценкам собственника имущественного комплекса, составил около 65 тысяч рублей.

Напомним, что КГИОП резко отреагировал на данный инцидент, сразу же обратившись в органы и прокуратуру с просьбой привлечь хулигана к уголовной ответственности. Теперь блогеру грозит либо большой штраф, либо даже тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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