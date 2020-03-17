2020-03-17T12:40:16+03:00
Происшествия

На Васильевском острове горит Покровская больница

Площадь пожара в старом корпусе составляет 60 квадратных метров [видео]
Петр КИБЕР
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На Васильевском острове тушат старый корпус Покровской больницы. Фото: "Мегаполис"На Васильевском острове тушат старый корпус Покровской больницы. Фото: "Мегаполис"
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Столб дыма поднимается из исторической части Васильевского острова. Днем 17 марта здесь загорелось здание Покровской больницы. По счастью, пожар произошел в старом корпусе, где сейчас идет капитальный ремонт.

- Большой проспект Васильевского острова, 85.Горит кровля капитально ремонтируемого здания на территории Покровской больницы. Людей в здании нет, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

В настоящий момент на месте работают несколько расчетов противопожарной службы МЧС. Площадь возгорания составляет около 60 квадратных метров. Сведений о погибших и пострадавших нет.

Известно, что трехэтажное здание находится на реконструкции, в нем должны идти строительные работы. Вероятно это могло послужить причиной ЧП. Точные обстоятельства будут установлены позднее.

В Петербурге горит корпус Покровской больницы.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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