На Васильевском острове горит Покровская больница

17 Март 2020 2020-03-17T12:40:16+03:00

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Столб дыма поднимается из исторической части Васильевского острова. Днем 17 марта здесь загорелось здание Покровской больницы. По счастью, пожар произошел в старом корпусе, где сейчас идет капитальный ремонт.

- Большой проспект Васильевского острова, 85.Горит кровля капитально ремонтируемого здания на территории Покровской больницы. Людей в здании нет, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

В настоящий момент на месте работают несколько расчетов противопожарной службы МЧС. Площадь возгорания составляет около 60 квадратных метров. Сведений о погибших и пострадавших нет.

Известно, что трехэтажное здание находится на реконструкции, в нем должны идти строительные работы. Вероятно это могло послужить причиной ЧП. Точные обстоятельства будут установлены позднее.

В Петербурге горит корпус Покровской больницы.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU