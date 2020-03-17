2020-03-17T13:12:40+03:00
Происшествия

В Хибинах погиб альпинист из Петербурга

Трагедия произошла при восхождении на хребет Тахтарвумчорр
Петр КИБЕР
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При сходе лавины в Хибинах погиб молодой альпинист из Петербурга. Фото: fasl.ru/При сходе лавины в Хибинах погиб молодой альпинист из Петербурга. Фото: fasl.ru/
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Трагедией завершилась экспедиция группы петербургских альпинистов в Хибины. Здесь, при восхождении на одну из вершин, при сходе лавины погиб молодой спортсмен из Северной столицы. ЧП произошло днем 16 марта.

- В 12:04 оперативному дежурному поступила информация о ЧП с пострадавшими, произошедшем в цирке Откола на хребте Тахтарвумчорр, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Мурманской области.

На место ЧП срочно отправилась дежурная смена спасателей, а к ней по дороге присоединились у поисковики отряда «Мурманск», всего 8 человек. По прибытии выяснилось, что группа альпинистов совершала восхождение и шедшая выше группа случайно спустила лавину на троих человек, идущих ниже. всех накрыло снегом. Двое получили травмы средней степени тяжести, а один - 28-летний петербуржец - погиб.

- Друзья, в Хибинах произошел несчастный случай - в лавине погиб наш друг, Дима Царегородцев. В связи с этим, текущий сбор закрывается, эта информация актуальна и для тех, кто планировал ехать в Хибины в конце этой недели. Все подробности позже, после разборов и решения организационных вопросов. Надеемся на ваше понимание и помощь, - сообщается на сайте Федерации альпинизма Санкт-Петербурга.

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям и выражает слова поддержки близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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