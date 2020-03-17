Петербурженка отбилась от насильника в подъезде дома на Просвещения

17 Март 2020 2020-03-17T13:31:12+03:00

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В Петербурге полиция возбудила уголовное дело оп попытке изнасилования, а также, в понедельник, 16 марта, задержала подозреваемого преступника. Работа правоохранителей началась после того, как в начала марта заявилось заявление от женщины, которая чуть было не стала жертвой сексуально активного мужчины, который напал на нее прямо в парадной дома в Выборгском районе.

- Инцидент произошел около 23:50 часов 2 марта. 46-летняя женщина возвращалась домой. Зайдя в 1-ю парадную дома 62 по проспекту Просвещения, на лестничной площадке первого этажа, на нее напал неизвестный мужчина, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Но женщина себя в обиду не дала и оказала активное сопротивление насильнику, после чего тот сбежал из подъезда.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий опергруппой, 16 марта, по месту жительства в доме на Русановской улице, был задержан 25-летний петербуржец. Именно он подозревается в нападении на женщину. На данный момент расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU