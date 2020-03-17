Развязку Московского шоссе с Дунайским проспектом построят к 2023 году
Правительство Санкт-Петербурга определило подрядчика, который будет строить дорожную развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. Впрочем, выбирать было особо не из кого, ведь на конкурс заявилась лишь одна компания.
- Победителем аукциона, который провела дирекция транспортного строительства города, стало производственное объединение «Возрождение». Известно, что цена контракта составит более восьми миллиардов рублей, - пишут «Невские новости».
Теперь, концу 2020 года, победитель планирует представить рабочую документацию, а после ее одобрения начать работы. Сдать готовый объект подрядчик должен в четвертом квартале 2023 года. Всего в планах стоит возведение проезжей части площадью 23 тысячи квадратных метров, пешеходный мост длиной больше 90 метров и три пешеходных тоннеля.
ИСТОЧНИК KP.RU