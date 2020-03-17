Петербург вошел в топ-5 самых заботливых городов России

17 Март 2020 2020-03-17T13:52:26+03:00

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Северная столица стала одним из самых заботливых городов России. Петербург попал в топ-5 рейтинга, составленного по итогам интернет-опроса на тему, в каком городе лучше всего проводится социальная работы и лучшие социальные услуги. Данный список составлялся специально ко Всемирному дню социальной работы, который отмечается 17 марта, на основе опроса более пяти тысяч человек.

- Топ-10 самых заботливых городов России составляют Москва, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Новосибирск, Уфа и Красноярск, - говорится в исследовании портала «ТурСтат».

Так, за столицу отдали свои голоса 20 процентов респондентов, за Екатеринбург – 14 процентов, а Казань и Нижний Новгород разделили бронзу с 12 процентами голосов каждый. Петербург занял четвертую сточку вместе с Калининградом. За каждый город были отдано по 8 процентов голосов.

Напомним, что по итогам 2019 года Петербург стал вторым после Москвы самым посещаемым городом России. За минувший год в Северную столицу приехали порядка 9,1 миллионов туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU