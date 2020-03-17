Серийных грабителей банка задержали в Петербурге

17 Март 2020 2020-03-17T14:31:11+03:00

На счету группировки как минимум три дерзких налета на офисы учреждений

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В Петербурге сотрудники полиции задержали членов группировки, подозреваемых в серийных ограблениях отделений банков. На 17 марта 2020 года известно о трех дерзких нападениях, совершенных этими людьми. Однако, как предполагают правоохранители, налетов могло быть гораздо больше.

- Банду поймали с поличным. Полиция получила информацию о том, что вечером 16 марта готовится ограбление офиса банка на проспекте Большевиков. Оперативники выставили засаду, которая сработала успешно, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Двух грабителей удалось задержать с поличным, после того как они, угрожая сотрудникам организации предметами, похожими на автомат и нож, похитили около пяти миллионов рублей.

Задержанными оказались мужчины в возрасте 48 и 49 лет, оба ранее судимы. При себе у них были ножи, латексные маски, охолощенный автомат с патронами и украденная российская и иностранная валюта.

На данный момент известно, что они причастны еще к двум ограблениям: отделений банков на Савушкина 17 декабря 2019 года и 15 января 2020 года. В одном из случаев налетчикам не удалось похитить денежные средства, в другом - было похищено 5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU