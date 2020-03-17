Сильный ветер и дождь накроют Петербург и Ленобласть в среду

17 Март 2020 2020-03-17T14:47:24+03:00

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Весна активно пробивает себе дорогу в Петербурге и Ленинградской области. Еще только середина марта, а на деревьях и кустах уже пробиваются почки и растут листочки. Однако только ночи пока проходят прохладно. Так, в среду, 18 марта, жителей города и 47-го региона ожидается ветреная погода с неприятными осадками.

- 18 марта в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня дождь, местами небольшой. Ветер поднимется юго-западный до 7-12 метров в секунду, в Ленинградской области сильнее - до 15 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха почти везде плюсовая. Только ночью в Ленобласти градусники зафиксируют минус – 1 градус. В целом в регионе днем прогреется до плюс 3-8 градусов, в зависимости от района. В Петербурге ночью ожидается плюс 1-3 градуса, а днем потеплеет до плюс 5-7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU