2020-03-17T14:55:01+03:00
Звезды

В Петербурге отменили концерт ко Дню Святого Патрика

Музыканты срочно вернулись домой, на Британские острова
Петр КИБЕР
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Концерта в День Святого Патрика в Петербурге не будет. Фото: vk.com/saint_patrick_ruКонцерта в День Святого Патрика в Петербурге не будет. Фото: vk.com/saint_patrick_ru
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Коронавирус не дремлет. А чтобы он не разгулялся, власти стран по всей планете закрывают границы и запрещают массовые мероприятия. Одним из них стал концерт по случаю национального праздника Ирландии Дня Святого Патрика, который должен был пройти в Петербурге.

- В связи с распространением вируса COVID-19 Ансамбль песни и танца Rinn Mhic Giolla Rua (Ирландия) срочно возвращается в Великобританию, - сообщает пресс-служба «Петербург-концерта».

Известно, что само выступление должно было пройти в Большом зале Екатерининского собрания Петербурга вечером 17 марта, однако теперь концерт точно не состоится. Организаторы уже принесли извинения зрителям.

Также отмененным оказался концерт «Бетховен. 250 лет со дня рождения», намеченный на 11 апреля в Большом итальянском просвете Эрмитажа.

Напомним, что по рекомендации Всемирной организации здравоохранения и для нераспространения коронавируса с 18 марта Россия закрывает все внешние границы для иностранцев и лиц без гражданства. Данная мера будет действовать полтора месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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