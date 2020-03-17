Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса петербуржцам старше 60 лет

17 Март 2020 2020-03-17T15:10:08+03:00

Роспотребнадзор Петербурга рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции для тех, кому 60 и более лет Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Меры предосторожности от заболевания коронавирусом не обходят никого. Во вторник, 17 марта, Роспотребнадзор Петербурга дал рекомендации по профилактике заболевания среди тех горожан, кому 60 лет и старше. Дело в том, что пенсионеры находятся в группе высокого риска появления опасных осложнений, в том числе вирусной пневмонии.

- Старшему поколению, как и всем, рекомендуется реже посещать общественные места, избегать поездок в транспорте, особенно в часы пик. Следует чаще мыть руки, особенно после кашля, чихания. При этом нельзя трогать немытыми руками лицо, так как вирус так может попасть в организм, - говорится в инструкции Роспотребнадзора.

Также важно уделять внимание чистоте и дезинфекции: протирать антисептическими салфетками предметы, которые были с человеком в общественных местах, включая телефоны, сумки, книги. Лучше всего попросить близких или социальных сотрудников помочь с оплатой коммунальных услуг, а также приобретением необходимых товаров, чтобы меньше контактировать с внешним миром.

Разумеется, ограничить общение с близкими, которые вернулись из-за границы. А в случае недомогания сразу вызвать врача на дом и сообщить о поездках родных и контакте с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU