Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса петербуржцам старше 60 лет
Меры предосторожности от заболевания коронавирусом не обходят никого. Во вторник, 17 марта, Роспотребнадзор Петербурга дал рекомендации по профилактике заболевания среди тех горожан, кому 60 лет и старше. Дело в том, что пенсионеры находятся в группе высокого риска появления опасных осложнений, в том числе вирусной пневмонии.
- Старшему поколению, как и всем, рекомендуется реже посещать общественные места, избегать поездок в транспорте, особенно в часы пик. Следует чаще мыть руки, особенно после кашля, чихания. При этом нельзя трогать немытыми руками лицо, так как вирус так может попасть в организм, - говорится в инструкции Роспотребнадзора.
Также важно уделять внимание чистоте и дезинфекции: протирать антисептическими салфетками предметы, которые были с человеком в общественных местах, включая телефоны, сумки, книги. Лучше всего попросить близких или социальных сотрудников помочь с оплатой коммунальных услуг, а также приобретением необходимых товаров, чтобы меньше контактировать с внешним миром.
Разумеется, ограничить общение с близкими, которые вернулись из-за границы. А в случае недомогания сразу вызвать врача на дом и сообщить о поездках родных и контакте с ними.
ИСТОЧНИК KP.RU