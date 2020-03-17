Жена умершего сооснователя «Гражданской обороны» считает, что его могли убить

17 Март 2020 2020-03-17T15:29:49+03:00

Жена сооснователя «Гражданской обороны» подозревает, что его могли убить Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Женщина заметила, что из дома пропали вещи и требует провести экспертизу в морге

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Гражданская супруга сооснователя легендарной рок-группы «Гражданская оборона» Константина Рябинова, который 16 марта умер возрасте 55 лет, подозревает, что музыкант мог уйти из жизни не собственной смертью. Ксения думает, что ее возлюбленного могли убить. Об это шокированная женщина рассказала «Федеральному агентству новостей».

- Ксения обнаружила труп Рябинова в их квартире. По ее словам, ей показалось, что на голове музыканта была вмятина. Однако трогать тело она не стала и вызвала полицию, - пишет издание.

Труп забрали в морг. Отойдя от шока Ксения заметила, что из дома пропали аппаратура и диски, которые музыкант записывал для себя.

Женщина настаивает на экспертизе, чтобы установить причину смерти. Сложность заключается в том, что она не является официальной женой Рябинова, хоть они и прожили вместе 16 лет. Единственным законным наследником музыканта является дочь от первого брака Серафима, девушка проживает за границей.

Тем временем, поклонники «Гражданской обороны», выражают в социальных сетях свою скорбь в связи с уходом легенды.

- В Питере, наверное, каждый рокер знал его лично. Хороший человек, - пишет один из фанатов в группе «Гражданская Оборона» во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU