С петербургского автовокзала отменили десятки международных рейсов

17 Март 2020 2020-03-17T15:47:23+03:00

Причиной стало закрытие границ как Россией, так и другими странами

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Режим изоляции, который вводят государства по всему миру, не мог не сказаться на международных перевозках и авиарейсах. Их уже отменили тысячи. В это число попали и автобусные маршруты, которые ходят из Петербурга. Об изменении в расписании сообщает главный городской автовокзал.

- Отменены рейсы в Прибалтику, Украину, Беларусь, Финляндию и Грузию, - уточняет газета «Петербургский дневник».

Всего в списке отмененных поездок числится больше 30 направлений, таких как Рига, Йыхви, Таллинн, Вуокатти (Финляндия), Батуми, Одесса.

Коснулось изменение расписания и внутрироссийских направлений, таких как Великий Новгород и Тихвин.

- В связи с отменой автобусными перевозчиками международных отправлений с автовокзала Санкт-Петербурга из-за коронавирусной инфекции, информация об отмененных рейсах будет публиковаться на сайте www.avokzal.ru/расписание-отправлений. Информацию о порядке возврата денежных средств за билеты можно уточнить по тел. (812) 645-14-14, - сообщает «Пассажиравтотранс».

Напомним, что с 19 марта прекращается пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией. Последние рейсы состоятся вечером 18 числа, а потом, как минимум до 13 апреля «Аллегро» будут стоять на приколе.

ИСТОЧНИК KP.RU