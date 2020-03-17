2020-03-17T15:46:39+03:00
Общество

Как экономить время и деньги на коммунальных платежах

«Автоплатеж» помогает вовремя оплачивать коммунальные услуги, не переплачивая за них
Оксана Никулина
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Рассчитаться за электричество, воду, газ и отопление - в два нажатия на экран.Рассчитаться за электричество, воду, газ и отопление - в два нажатия на экран.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Трудно поспорить с тем, что оплачивать какие-либо услуги удобнее из дома, с чашкой чая в руках… или, к примеру, в транспорте. А что, пока стоишь в пробке, можно и за квартиру заплатить. Главное - не забыть, когда именно это нужно сделать, и не напутать с квитанциями. К счастью, технологии не стоят на месте и появляются новые услуги, с помощью которых даже помнить об оплатах не обязательно.

Хорошим помощником, который будет регулярно и своевременно вносить квартплату и оплачивать ваши счета, может стать сервис «Автоплатеж». Как это работает? За сутки до оплаты вам придет СМС с суммой платежа. И, если все в порядке, деньги спишут уже на следующий день. Можно также оформить ежемесячные платежи на фиксированную сумму, при этом все чеки будут доступны вам в личном кабинете.

Кстати, «Автоплатеж» поможет не только вовремя оплачивать «коммуналку», но и сэкономить на комиссии. У тех, кто платит за электричество через Сбербанк и подключил «Автоплатеж» после 1 марта 2020 года, комиссия при оплате списываться не будет в течение всего 2020 года. Акция продлится до 31 декабря включительно.

С помощью «Автоплатежа» можно рассчитаться не только за электричество, но также за воду, газ, отопление, Интернет и даже охрану. Банк сам проверит и уведомит клиента, если у него будут неоплаченные счета. Удобно? Безусловно. Но самое главное, что такой способ оплаты помогает нам экономить время, чтобы проводить его с близкими, заниматься собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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