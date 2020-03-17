2020-03-17T15:52:10+03:00
Общество

Посетителям запретили заходить во все больницы Санкт-Петербурга

Соответствующее распоряжение появилось на сайте регионального Роспотребнадзора
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Из-за коронавируса в Петербурге приостановили диспансеризацию.Из-за коронавируса в Петербурге приостановили диспансеризацию.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге во вторник, 17 марта 2020, ввели несколько дополнительных профилактических мероприятий, которые должны помочь замедлить распространение коронавируса в городе. В частности, во всех стационарах Северной столицы ввели строгий противоэпидемический режим и запретили пускать в больницы посетителей. Это следует из документа, который опубликован на сайте Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

- Постановляю прекратить допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа, а также отменить на время действия документа плановую диспансеризацию населения и профилактические медицинские осмотры, - следует из постановления главного санитарного врача по Петербургу Наталии Башкетовой.

Кроме того, в надзорном органе запретили пускать посетителей в детские дома, дома ребенка, интернаты и другие социальные учреждения подобного типа. Также Роспотребнадзор приостановил прием пациентов в учреждениях соцзащиты.

Напомню, также в Роспотребнадзоре обязали медиков проверять всех умерших от внебольничной пневмонии на коронавирус.

Сейчас в больнице Боткина восемь человек с коронавирусной инфекцией – семь из Петербурга и один из Ленобласти. Еще двоих в понедельник, 16 марта 2020, выписали.

В Петербурге дезинфицируют общественный транспорт для борьбы с коронавирусом.Олег ЗОЛОТО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая лаборатория для анализов на китайский коронавирус появилась в Петербурге: Что там будет происходить

До этого исследования делали только в Новосибирске (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зенит» ушел в отпуск до 22 марта и оборвал все контакты с внешним миром
Крупного наркодельца в Петербурге отправили под суд
Как провести карантин с пользой: «ВКонтакте» запустит ленту новостей о коронавирусе
Первые грачи прилетели в Петербург и попали на видео
В инфекционной больнице Боткина и Введенской больнице закончились места для пациентов
В Пулково прилетел петербуржец с набитыми долларами карманами
Жесткое массовое ДТП создало огромную пробку на трассе «Кола» под Петербургом
В Петербурге и Ленобласти зафиксирован рост продаж продуктов на почте
Царское Село изменило режим работы из-за коронавируса
Посетителям запретили заходить во все больницы Санкт-Петербурга
Как экономить время и деньги на коммунальных платежах
С петербургского автовокзала отменили десятки международных рейсов
Жена умершего сооснователя «Гражданской обороны» считает, что его могли убить
В Петербурге начнет работу мониторинговый центр по коронавирусу
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса петербуржцам старше 60 лет
В Петербурге отменили концерт ко Дню Святого Патрика
В Петербурге коронавирус будут искать у мертвых
Сильный ветер и дождь накроют Петербург и Ленобласть в среду
Серийных грабителей банка задержали в Петербурге
Танцор-пухляш из клипа Little Big поедет на «Евровидение»
Петербург вошел в топ-5 самых заботливых городов России
Развязку Московского шоссе с Дунайским проспектом построят к 2023 году
Петербурженка отбилась от насильника в подъезде дома на Просвещения
В Хибинах погиб альпинист из Петербурга