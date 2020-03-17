Посетителям запретили заходить во все больницы Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге во вторник, 17 марта 2020, ввели несколько дополнительных профилактических мероприятий, которые должны помочь замедлить распространение коронавируса в городе. В частности, во всех стационарах Северной столицы ввели строгий противоэпидемический режим и запретили пускать в больницы посетителей. Это следует из документа, который опубликован на сайте Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
- Постановляю прекратить допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа, а также отменить на время действия документа плановую диспансеризацию населения и профилактические медицинские осмотры, - следует из постановления главного санитарного врача по Петербургу Наталии Башкетовой.
Кроме того, в надзорном органе запретили пускать посетителей в детские дома, дома ребенка, интернаты и другие социальные учреждения подобного типа. Также Роспотребнадзор приостановил прием пациентов в учреждениях соцзащиты.
Напомню, также в Роспотребнадзоре обязали медиков проверять всех умерших от внебольничной пневмонии на коронавирус.
Сейчас в больнице Боткина восемь человек с коронавирусной инфекцией – семь из Петербурга и один из Ленобласти. Еще двоих в понедельник, 16 марта 2020, выписали.
В Петербурге дезинфицируют общественный транспорт для борьбы с коронавирусом.Олег ЗОЛОТО
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ИСТОЧНИК KP.RU
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