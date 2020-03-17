Царское Село изменило режим работы из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T16:04:02+03:00

Музей будет закрыт по выходным и в праздничные дни

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В связи с пандемией коронавируса в Петербурге предпринимаются меры для предотвращения распространения заболевания. Во вторник, 17 марта, музей-заповедник «Царское Село» сообщил о том, что меняет режим работы на время, пока не стихнет эпидемия.

- Царское Село не будет работать в субботу и воскресенье, а также в официальные праздничные дни. Сокращены часы работы музея – до 16:00, вход на экспозиции только до 15:00. Полностью закрылся детский музейный центр и отменены все интерактивные программы, - сообщила пресс-служба музея.

Всех посетителей будут пускать в Царское Село только в медицинских масках, которые они должны принести с собой. При этом запрещены групповые экскурсии и использование аудиогидов. Также посещение закрыто для иностранцев.

Ограничения распространились и на максимальное число посетителей - единовременно в экспозиционных залах может находиться не более трех человек на 10 квадратных метров.

Плюс в том, что на время таких усиленных мер, устанавливаются особые цены на посещение Екатерининского дворца: 350 рублей (вместо 700 рублей) и 150 рублей – для льготных категорий посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU