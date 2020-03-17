В Петербурге и Ленобласти зафиксирован рост продаж продуктов на почте
Удивительно, но многие жители Петербурга и в особенности Ленинградской области ходят за продуктами на почту. А иные и вовсе заказывают почтальону еду с доставкой. В реалиях коронавируса можно представить, как сидящие по домам горожане закупаются продуктами везде, где только могут. Впрочем, если вспомнить, что почта есть в таких уголках, где давно нет ни одного работающего магазина, то ситуация становится понятнее.
- В первую очередь, сервис удобен пенсионерам, жителям отдаленных населенных пунктов. Через почтальонов можно заказать консервы, макароны, крупы, муку, дрожжи, кондитерские изделия, чай, кофе, товары бытовой химии, канцелярские принадлежности, - сообщает пресс-служба Управления «Почты России» по Петербургу и Ленобласти.
Горожанам, избалованным обилием магазинов, такое понять трудно, но в глубинке ждать почтальона, который принесет домой банку тушенки и пачку макарон - нормальное дело. Особенно для пенсионеров, которым тот же почтальон приносит пенсию.
Сейчас в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работают около 3700 почтальонов.
ИСТОЧНИК KP.RU