Жесткое массовое ДТП создало огромную пробку на трассе «Кола» под Петербургом

17 Март 2020 2020-03-17T16:18:36+03:00

Три легковых автомобиля и один грузовик столкнулись в Кировском районе Ленобласти [фото]

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На трассе «Кола», проходящей через Петербург, Мурманск прямиком до границы с Норвегией, произошло жесткое ДТП. Около 14:45 часов дня во вторник, 17 марта, на 59-м километре автодороги, в Кировском районе Ленинградской области, столкнулись сразу четыре машины – три легковушки и грузовик. На месте аварии образовалась огромная пробка.

В 16:00 пробка растянулась на 7 километров / Фото: Скрин "Яндекс.Пробки"

- В настоящее время на месте находятся представители МЧС, скорая помощь, ГИБДД, сотрудники эксплуатирующей дорогу подрядной организации. Информация о количестве пострадавших уточняется. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет, - рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В настоящее время в связи с ДТП движение на участке осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. Образовался автомобильный затор протяженностью около 5 километров в оба направления. По некоторым данным, пробка растянулась уже на 7 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU