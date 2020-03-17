2020-03-17T16:25:22+03:00
Общество

В Пулково прилетел петербуржец с набитыми долларами карманами

За попытку крупной контрабанды мужчине грозит уголовное дело
Петр КИБЕР
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В Пулково задержали пассажира с набитыми долларами карманами. Фото: СЗТУВ Пулково задержали пассажира с набитыми долларами карманами. Фото: СЗТУ
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Забывчивостью и спешкой объяснил набитые долларами карманы пассажир рейса, прилетевшего в Петербург из Венгрии. Так это или нет, но мужчина решил не подавать декларацию, хотя провозил через границу больше 30 тысяч долларов.

- После обнаружения в кармане верхней одежды 14 000 долларов таможенный инспектор предложил гражданину предъявить все имеющиеся у него денежные средства. И тогда они нашлись не только во внутреннем кармане пальто, но и в ручной клади, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В общей сложности гражданин России провозил 34 тысячи «вечнозеленых», а также экзотические деньги из Латинской Америки - 113 колумбийских песо.

Учитывая, что по закону без декларирования можно ввозить наличные в эквиваленте не выше 10 тысяч долларов США, то поступок пассажира является контрабандой валюты в крупном размере. Теперь мужчине грозит уголовное дело и штраф вплоть до 10-кратного размера изъятого или принудительные работы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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