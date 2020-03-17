2020-03-17T16:38:26+03:00
Общество

В инфекционной больнице Боткина и Введенской больнице закончились места для пациентов

Принимать больных с симптомами пневмонии теперь будет больница Святого Георгия - ее перепрофилируют
Сергей ВОЛЧКОВ
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Под прием больных с подозрением на пневмонию перепрофилируют больницу Святого ГеоргияПод прием больных с подозрением на пневмонию перепрофилируют больницу Святого ГеоргияФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге под прием больных с пневмонией перепрофилируют больницу Святого Георгия на Северном проспекте. Об этом вчера, 16 марта, на экстренном заседании в Смольном сообщил вице-губернатор Олег Эргашев. Это позволит разгрузить переполненные Боткинскую и Введенскую больницы, в которых не осталось мест.

- У нас есть возможность дополнительно развернуть предусмотрена 1483 коек в 16 городских стационарах, - отметил Эргашев.

По словам чиновника, если рост заболеваемости продолжится, в городе будут перепрофилировать под прием респираторных больных отделения в других больницах - в частности, по плану такая возможность предусмотрена в Елизаветинской больнице, Александровской, городской больнице № 26 и Госпитале для ветеранов войн.

Напомним: на 17 марта в Санкт-Петербурге официально подтверждено восемь случаев заражения коронавирусом нового типа. Еще один случай зарегистрирован в Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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