2020-03-17T16:38:27+03:00
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Первые грачи прилетели в Петербург и попали на видео

Зоолог Павел Глазков рассказал о птицах-вестниках весны [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербург после зимовки прилетели грачиВ Петербург после зимовки прилетели грачиФото: принтскрин видео.
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В Петербург окончательно пришла весна. И это измеряется не только по календарю, количеству набухших почек и уровню температуры. В Северную столицу после зимовки прилетели грачи. Именно они первыми возвращаются в наши края. Обычно это происходит в середине марта и совпадает с днем Герасима Грачевника, который православными отмечается 17 марта.

- Гнездятся грачи большими колониями, которые называются грачевниками. В одной колонии может жить несколько сот пар. Грачевники располагаются на высоких и ветвистых деревьях. В кроне одного дерева могут быть десятки гнезд. Колонии грачей постоянны: на одних и тех же местах они существуют многие десятилетия, - рассказал Глазков.

Он пояснил, что большинство птиц нашего региона зимуют в Западной Европе. Но некоторые грачи остаются в Петербурге даже на зимовку.

Грачи – птицы очень романтичные и верные. Встретившись, самец и самка не расстаются уже ни на минуту, а их пара просуществует всю жизнь. Весной у птиц наступает время продолжения рода. Тогда они, как заботливые родители, строят гнездо и вместе растят потомство.

Грачи прилетели в Петербург после зимовки .Именно эти перелётные птицы одними из первых возвращаются в наши края. Обычно это происходит в середине марта и совпадает с днем Герасима Грачевника, который православными отмечается 17 марта. Гнездятся грачи большими колониями, которые называются грачевниками. В одной колонии может жить несколько сот пар. Грачевники располагаются на высоких и ветвистых деревьях. В кроне одного дерева могут быть десятки гнезд. Колонии грачей постоянны: на одних и тех же местах они существуют многие десятилетия. Большинство птиц нашего региона зимуют в Западной Европе. Но некоторые грачи остаются в Санкт-Петербурге даже на зимовку. Весна - время продолжения рода. Пары грачи образуют на всю жизнь. Встретившись, самец и самка не расстаются уже ни на минуту. Грачи заботливые родители: оба строят гнездо и вместе растят потомство. Видео 01:31-01:58 и 02:40-04:04 любезно предоставлено Василием Вишневским ([id1056558 *id1056558]). С его работами можно познакомиться: сайте http://fotoparus.com и https://www.youtube.com/user/FOTOPARUScom

ИСТОЧНИК KP.RU

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