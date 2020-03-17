2020-03-17T17:00:08+03:00
Происшествия

Крупного наркодельца в Петербурге отправили под суд

В арендованном доме он вырастил более 100 кустов марихуаны и хранил килограммы «товара»
Лилия КОЗЛОВА
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Крупный наркоделец предстанет перед судом в ПетербургеКрупный наркоделец предстанет перед судом в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков. Во вторник, 17 марта, заместитель прокурора Северной столицы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Подсудимому вменяется четыре покушения на сбыт наркотиков и культивация запрещенных растений.

- По версии следствия, местный житель не позднее декабря 2017 года вошел в состав организованной группы, которая занималась сбытом наркотических средств. Он занимался культивированием наркотиков в арендованном им доме на территории Курортного района, - сообщила прокуратура.

Во время расследования, правоохранители установили причастность обвиняемого к покушениям на сбыт более 20 килограммов марихуаны и культивированию 109 растений конопли.

После задержания в декабре 2017 года активных участников организованной группы, обвиняемый был объявлен в розыск. При этом, живя по поддельным документам, он продолжал выращивать марихуану в Ломоносовском районе Ленобласти. В июле 2019 года обвиняемый был задержан сотрудниками полиции, в доме изъято 106 растений марихуаны и марихуана массой свыше 4650 грамм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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