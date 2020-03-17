2020-03-17T17:50:54+03:00
Происшествия

Общежитие петербургского института Кино и телевидения частично закрыли на карантин из-за коронавируса

Причиной стало возвращение одного из студентов из Италии
Лилия КОЗЛОВА
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Общежитие СПбГИКиТ частично закрыли на карантинОбщежитие СПбГИКиТ частично закрыли на карантинФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Карантин из-за коронавируса дошел до еще одного общежития – института Кино и Телевидения в Петербурге. В здании, расположенном в Купчино, во вторник, 17 марта, изолировали один этаж. Причиной тому стал студент, который недавно вернулся из Италии через финскую границу.

- Сразу же по возвращению в Петербург, студент сам обратился в больницу, чтобы провериться на коронавирус, - пишет «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу СПбГУКиТ.

Студенту медики пояснили, что бояться ему нечего, так как у парня даже нет никаких симптомов. Тем не менее, ему посоветовали временно изолироваться, так как у вируса продолжительный инкубационный период. Вместе с ним, пока студент ожидает результаты анализов, принято решение закрыть весь блок на карантин. В ближайшее время, каждый день в общежитие будет приходить врач из 19-й больницы Фрунзенского района, чтобы проверять обстановку.

Напомним, что 17 марта, после двухнедельного карантина открыли общежитие СЗГМУ имени Мечникова. В изоляции находились более 700 студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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