2020-03-17T18:10:29+03:00
Общество

Павел Грудинин подал в суд на социальную сеть «ВКонтакте»

Семья бизнесмена требует удалить некие данные и взыскать с соцсети по 1 рублю на каждого истца
Лилия КОЗЛОВА
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Грудинин подал иск к соцсети «ВКонтакте» из-за публикаций о личной жизниГрудинин подал иск к соцсети «ВКонтакте» из-за публикаций о личной жизниФото: Михаил ФРОЛОВ
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Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал коллективное исковое заявление, которое подала семья бизнесмена Павла Грудинина. Во вторник, 17 марта, директор «Совхоза имени Ленина», его жена и две несовершеннолетние дочери, предъявили претензии к социальной сети «ВКонтакте» с требованием удалить некую информацию, которая нарушает личную жизнь семейства.

- Истцы просят суд признать факт нарушения ответчиком прав истцов на охрану частной жизни; обязать удалить из сети некоторую информацию, - сообщила пресс-служба судов Петербурга.

Также семейство потребовало с компании возместить моральный вред. Однако сама по себе сумма иска условная – всего по 1 рублю в пользу каждого из истцов.

Как будет развиваться в дальнейшем судебное разбирательство между бизнесменом и социальной сетью, не известно. «КП-Петербург» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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