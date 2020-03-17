2020-03-17T18:28:35+03:00
Общество

В Петербурге освободили пять незаконно занятых помещений

Инспекторы комитета по контролю за имуществом устроили рейд
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге освободили несколько помещений, которые были незаконно заняты / Фото: ККИВ Петербурге освободили несколько помещений, которые были незаконно заняты / Фото: ККИ
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Комитет по контролю за имуществом Петербурга устроил рейд по освобождению незаконно занятых помещений нежилого фонда. Как стало известно во вторник, 17 марта, в ходе проверки, инспекторы очистили пять таких помещений.

- Так, в доме 75 по улице Марата помещение более 300 «квадратов» использовалось для банно-оздоровительного комплекса. Однако договор с предпринимателями был расторгнут еще в октябре 2019 года, - сообщили в комитете.

На улице Радищева в доме 8 на цокольном этаже было незаконно занято помещение в 85 «квадратов». Там расположилась майнинговая ферма. Также в помещении выполнены несогласованные перепланировки.

Также попали предприниматели, которые заняли помещения на Маяковского, Марата и Коммунистической улице. Всем пользователям помещений были выданы уведомления о необходимости их добровольного освобождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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