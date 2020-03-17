Тестирование на коронавирус открылось в Ленобласти
В поликлиниках Ленинградской области появилась возможность пройти обследование на коронавирусную инфекцию. Информация об этом появилась на официальном портале администрации 47-го региона во вторник, 17 марта. Тест рекомендуется пройти тем, кто вернулся из-за границы или контактировал с такими людьми.
- Обследование можно сдать в 23 поликлиниках в Бокситогорске, Пикалево, Волосово, Всеволожске, Токсово, Ново-Девяткино, Сертолово, Выборге, Гатчине, Кингисеппе, Киришах, Лодейном Поле и других населенных пунктах. Анализы принимаются с 9 до 11 утра каждый день, кроме выходных, - сообщили в правительстве Ленобласти.
Для организации забора анализов будут использоваться мобильные ФАПы и амбулатории, что дополнительно позволит развести потоки посетителей медучреждений и сдающих анализ на коронавирус.
На данный момент по всей России зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции, из них восемь в Петербурге и один в Ленобласти. В регионе под наблюдением находятся 117 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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