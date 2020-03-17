2020-03-17T18:47:12+03:00
Общество

Тестирование на коронавирус открылось в Ленобласти

Обследование на новую инфекцию можно пройти в 23 поликлиниках региона
Лилия КОЗЛОВА
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В поликлиниках Ленобласти начали обследовать на коронавирусВ поликлиниках Ленобласти начали обследовать на коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В поликлиниках Ленинградской области появилась возможность пройти обследование на коронавирусную инфекцию. Информация об этом появилась на официальном портале администрации 47-го региона во вторник, 17 марта. Тест рекомендуется пройти тем, кто вернулся из-за границы или контактировал с такими людьми.

- Обследование можно сдать в 23 поликлиниках в Бокситогорске, Пикалево, Волосово, Всеволожске, Токсово, Ново-Девяткино, Сертолово, Выборге, Гатчине, Кингисеппе, Киришах, Лодейном Поле и других населенных пунктах. Анализы принимаются с 9 до 11 утра каждый день, кроме выходных, - сообщили в правительстве Ленобласти.

Для организации забора анализов будут использоваться мобильные ФАПы и амбулатории, что дополнительно позволит развести потоки посетителей медучреждений и сдающих анализ на коронавирус.

На данный момент по всей России зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции, из них восемь в Петербурге и один в Ленобласти. В регионе под наблюдением находятся 117 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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