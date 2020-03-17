2020-03-17T18:55:16+03:00
Общество

Музей «Царское Село» закрылся из-за коронавируса

Посетить парки можно будет бесплатно по обычному графику
Лилия КОЗЛОВА
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Музей "Царское Село" закрылся в связи с угрозой распространения коронавирусаМузей "Царское Село" закрылся в связи с угрозой распространения коронавирусаФото: Ирина БЫСТРОВА
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Музей-заповедник «Царское Село» объявил о полном закрытии всех экспозиций для посетителей. Распоряжение вступит в силу с 18 марта 2020 года. При этом доступными останутся парки: Екатерининский, Александровский и Баболовский будут работать в обычном режиме и бесплатны для посещения.

- Решение о закрытии принято в соответствии с изменениями, внесенными в приказ Министерства культуры РФ от 16 марта 2020 года. В нем говорится о требовании закрыть все находящиеся в ведении министерства организаций в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, - сообщили в музее.

Напомним, что ранее «Царское Село» планировало ввести только некоторые ограничения на посещение музеев. В частности, закрыть вход для посетителей в выходные и праздничные дни и запретить групповые экскурсии. Однако все изменилось с новым приказом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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