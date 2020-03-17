Музей «Царское Село» закрылся из-за коронавируса
Музей-заповедник «Царское Село» объявил о полном закрытии всех экспозиций для посетителей. Распоряжение вступит в силу с 18 марта 2020 года. При этом доступными останутся парки: Екатерининский, Александровский и Баболовский будут работать в обычном режиме и бесплатны для посещения.
- Решение о закрытии принято в соответствии с изменениями, внесенными в приказ Министерства культуры РФ от 16 марта 2020 года. В нем говорится о требовании закрыть все находящиеся в ведении министерства организаций в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, - сообщили в музее.
Напомним, что ранее «Царское Село» планировало ввести только некоторые ограничения на посещение музеев. В частности, закрыть вход для посетителей в выходные и праздничные дни и запретить групповые экскурсии. Однако все изменилось с новым приказом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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