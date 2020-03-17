Петербуржцы штурмуют больницы для сдачи анализа на коронавирус

17 Март 2020 2020-03-17T19:16:09+03:00

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В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили о том, что горожане начали активно пользоваться возможностью проверить себя на наличие коронавируса. В некоторых районных больницах наблюдают целые очереди желающих сдать анализ на опасную инфекцию. К сожалению, на процедуру пускают не всех – попросту не хватает средств для забора биоматериала. Но проблему обещают вот-вот исправить.

- В связи с тем, что прийти и сдать анализы на коронавирусную инфекцию 16-17 марта воспользовалось во много раз больше людей, чем диктует эпидемиологическая обстановка в Петербурге, в ряде районов не хватает специальных пробирок и средств для забора биоматериала. Сейчас оперативно организуется закупка необходимых средств, - заверяют в комздраве.

С понедельника чиновники ведут учет всех желающих обследоваться на коронавирус. Ежедневно проводится мониторинг обеспеченности расходования пробирок в больницах. Врачи советуют сдавать анализ в первую очередь тем, кто вернулся из неблагополучных стран с очагами заболевания или контактировал с зараженным.

Добавим, что «Комсомолка» публиковала список больниц, где любой желающий может сдать анализ на коронавирус как в Петербурге, так и в Ленобласти. Более того, наш корреспондент лично прошел процедуру и рассказал, как все обстоит изнутри. Забегая вперед, результат придется ждать целых три недели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU