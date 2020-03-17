Следователи Петербурга разыскивают жертв предполагаемого серийного насильника

17 Март 2020 2020-03-17T19:33:01+03:00

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Следственные органы СК России по Петербургу возбудили уголовное дело на предполагаемого насильника, которого поймали 16 марта. Сейчас стражи порядка уверены в том, что именно этот 25-летний мужчина напал ночью 2 марта на 46-летнюю женщину в подъезде ее дома. К счастью, петербурженка оказалась не робкого десятка и не дала себя изнасиловать, оказав активное сопротивление.

- В связи с имеющейся информацией о совершении подозреваемым аналогичных преступлений, ГСУ СК России по Санкт-Петербургу обращается с просьбой к гражданам, располагающим сведениями о его преступной деятельности, позвонить по телефонам 570-66-71 или 02. Расследование уголовного дела продолжается, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

«Комсомолка» публикует фотографии задержанного мужчины без цензуры для того, чтобы его могли опознать возможные жертвы. Если вину обвиняемого докажут, то минимум за покушение на изнасилование, произошедшее 2 марта, ему грозит несколько лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU