Частично обрушившийся мост через Славянку отремонтировали, но за ним будут следить

17 Март 2020 2020-03-17T20:19:16+03:00

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17 марта частично обрушившийся мост через Славянку, что находится в Рыбацком, привели в надлежащий вид. Напомним, днем ранее там провалился асфальт. Опасную яму оперативно окружили забором. Местные жители переживали, что могут попрощаться с переправой навсегда, но сотрудники «Мостотреста» надежно отремонтировали сооружение. Но есть нюансы.

- Асфальтобетонное покрытие восстановлено. Временное ограждение уже снято и обеспечен безопасный проход. Однако специалисты «Мостотреста» продолжат наблюдать за состоянием подходов к мосту. Конструкция сооружения сейчас находится в технически исправном состоянии, - спешат заверить в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

По предварительным причинам, асфальт рухнул из-за подмыва грунта. Источником воды могла стать законсервированная теплотрасса, которая проходит рядом с мостом. Собственника трубы, к слову, так и не нашли. Но вода на месте уже не бежит, а грунт стабилен.

ИСТОЧНИК KP.RU