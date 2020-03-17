Дезинфекция Петербурга вертолетами с воздуха оказалась фейком

17 Март 2020 2020-03-17T22:06:10+03:00

В Петербурге распространяют фейки о якобы дезинфекции города с воздуха. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном считают, что такими слухами злоумышленники хотят посеять панику в городе

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В мессенджере WhatsApp и соцсетях начали распространять информацию о якобы масштабной дезинфекции Петербурга с воздуха при помощи вертолетов, распыляющих лекарства. Конечно, все это оказалось фейком. В Смольном просят горожан не паниковать и не верить необоснованным слухам, касающихся ситуации с коронавирусом.

- Никаких подобных мероприятий не планируется. Распространяемая информация – полный фейк, нацеленный посеять панику в городе. Привлекать военнослужащих и военную технику для профилактики коронавируса мы не будем, – поясняет Ольга Аришина, председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

Между тем городская полиция заинтересовалась шутниками и дезинформаторами. По факту публикации фейков проведут проверку, чтобы вычислить инициаторов акции.

Напомним, весь общественный транспорт Петербурга и Ленобласти постоянно моют дезинфицирующими средствами для того, чтобы предотвратить угрозу распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU