2020-03-17T23:03:35+03:00
Общество

16 тонн тунца не пропустили в Петербург после проверки ветеринаров

Специалисты выявили несоответствие маркировок на консервах из Африки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербург не пропустили консервы с тунцом. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областямВ Петербург не пропустили консервы с тунцом. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
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Управление Россельхознадзора в Петербурге не пропустило в город 16 тонн тунца из Маврикия. Товар остановили на тщательную проверку в контейнерном терминале Северной столицы. Рыбные консервы небольшого государства из Африки были подозрительно оформлены.

- При проведении документарного контроля продукции специалисты установили, что дата выработки, указанная в ветеринарном сертификате страны-экспортера, не соответствует информации на маркировочных этикетах. Инспекторами Управления были отобраны пробы на показатели качества и безопасности продукции, - отмечает пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Пока что потенциально небезопасный груз полежит на складах. Сотрудники Россельхознадзора составили протоколы об административном правонарушении.

Напомним, ранее «Комсомолка» выяснила, что цены на другое рыбное лакомство, корюшку, могут серьезно упасть в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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