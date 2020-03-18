Несовершеннолетние друзья на «Рено» угодили в ДТП в Волхове

18 Март 2020 2020-03-18T00:04:41+03:00

В Ленобласти несовершеннолетние приятели попали в ДТП по неопытности. Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

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17 марта примерно в 21:15 в Волхове двое подростков на «Рено» угодили в аварию. Несовершеннолетние приятели решили тайком покататься на иномарке на ночь, но попали в крупные неприятности. Авария произошла у дома №1 на Кировском проспекте. За рулем машины находился парень 2004 года рождения.

- Управляя автомобилем «Рено Логан», он не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадал водитель и его несовершеннолетний пассажир 2002 года рождения. Последнего доставили в местную больницу врачи скорой помощи. Медики диагностировали у него травмы средней степени тяжести, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что пару дней назад в Красном Селе «отличились» другие несовершеннолетние ребята. Учащийся колледжа и его 5 друзей-школьников устроили погоню от инспекторов ГИБДД с дрифтом, нарушением ПДД и финальной аварией.

ИСТОЧНИК KP.RU