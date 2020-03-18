2020-03-18T00:04:41+03:00
Происшествия

Несовершеннолетние друзья на «Рено» угодили в ДТП в Волхове

Пассажир неопытного водителя получил травмы средней степени тяжести
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Ленобласти несовершеннолетние приятели попали в ДТП по неопытности. Фото: УГИБДД по Петербургу и ЛенобластиВ Ленобласти несовершеннолетние приятели попали в ДТП по неопытности. Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Изменить размер текста:

17 марта примерно в 21:15 в Волхове двое подростков на «Рено» угодили в аварию. Несовершеннолетние приятели решили тайком покататься на иномарке на ночь, но попали в крупные неприятности. Авария произошла у дома №1 на Кировском проспекте. За рулем машины находился парень 2004 года рождения.

- Управляя автомобилем «Рено Логан», он не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадал водитель и его несовершеннолетний пассажир 2002 года рождения. Последнего доставили в местную больницу врачи скорой помощи. Медики диагностировали у него травмы средней степени тяжести, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что пару дней назад в Красном Селе «отличились» другие несовершеннолетние ребята. Учащийся колледжа и его 5 друзей-школьников устроили погоню от инспекторов ГИБДД с дрифтом, нарушением ПДД и финальной аварией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Неизвестные разбомбили потолки в подъезде многоэтажки в Кудрово
Несовершеннолетние друзья на «Рено» угодили в ДТП в Волхове
Пенсионера насмерть сбила иномарка на Петергофском шоссе
16 тонн тунца не пропустили в Петербург после проверки ветеринаров
Дезинфекция Петербурга вертолетами с воздуха оказалась фейком
Дефицита продуктов в торговых сетях Петербурга нет и не будет
Крестный ход против коронавируса состоится в Ленобласти
Частично обрушившийся мост через Славянку отремонтировали, но за ним будут следить
Паром «Принцесса Анастасия» отменяет все круизы до 19 апреля
Следователи Петербурга разыскивают жертв предполагаемого серийного насильника
Петербуржцы штурмуют больницы для сдачи анализа на коронавирус
Музей «Царское Село» закрылся из-за коронавируса
Тестирование на коронавирус открылось в Ленобласти
В Петербурге освободили пять незаконно занятых помещений
Павел Грудинин подал в суд на социальную сеть «ВКонтакте»
Общежитие петербургского института Кино и телевидения частично закрыли на карантин из-за коронавируса
Петербуржец отсудил у детского сада 100 тысяч рублей за сломанную руку сына
«Зенит» ушел в отпуск до 22 марта и оборвал все контакты с внешним миром
Крупного наркодельца в Петербурге отправили под суд
Как провести карантин с пользой: «ВКонтакте» запустит ленту новостей о коронавирусе
Первые грачи прилетели в Петербург и попали на видео