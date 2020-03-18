2020-03-18T00:54:40+03:00
Происшествия

Неизвестные разбомбили потолки в подъезде многоэтажки в Кудрово

Местные жители считают, что это могли быть наркоманы, искавшие «закладку»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге в одной из многоэтажек разгромили подвесные потолки. Фото: vk.com/kudrovolifeВ Петербурге в одной из многоэтажек разгромили подвесные потолки. Фото: vk.com/kudrovolife
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В сообществе «Жизнь в Кудрово» во «Вконтакте» опубликовали фотографии разбомбленных потолков в подъезде многоэтажного дома на улице Венской. По словам очевидца, неизвестные «чудили» и грохотали 17 марта в период с 7 до 8 вечера. Во всем подозревают любителей запрещенных веществ.

- И снова наркоманы ищут закладки, Венская 4, корпус 2. Эти особи разбомбили в холлах потолки. Уважаемые соседи, не оставайтесь равнодушными, такого погрома нельзя было не услышать, - пишет житель одной из квартир многоэтажки.

Фотографии погрома появились в соцсетях. Фото: vk.com/kudrovolife

Фотографии погрома появились в соцсетях. Фото: vk.com/kudrovolife

Судя по снимкам, кто-то действительно настойчиво пытался добраться до подвесного потолка. Повсюду торчат провода, висят плитки и элементы пожарных датчиков. Жители дома пишут, что в подъезде есть камеры видеонаблюдения, так что злоумышленников попытаются найти через них. Однако кое-кто из комментаторов высказал мнение, что во всем могут быть виноваты непутевые кабельщики интернет-провайдера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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