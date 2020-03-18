10 лет тюрьмы получил ревнивец, жестоко убивший официантку в кафе Ленобласти

18 Март 2020 2020-03-18T01:43:16+03:00

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Призерский городской суд отправил убийцу официантки из поселка Сосново на 10 лет в исправительную колонию строго режима. Преступником оказался 30-летний житель Саратова, приехавший в Ленобласть на заработки. Трагедия произошла вечером 6 сентября 2019 года. Мужчина пришел в кафе к своей молодой знакомой, которая подрабатывала там. Ревность привела к выяснениям отношений, а затем к жестоким последствиям.

- Посетителей кафе тот момент не было. Из личной неприязни преступник нанес множество ударов ножом в лицо и тело потерпевшей, после чего похитил мобильный телефон убитой и скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений женщина скончалась, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Ревнивца оперативно заключили под стражу, а через полгода окончательно посадили за решетку. К слову, ранее его уже привлекали в Саратове к уголовной ответственности за преступления против чужой собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU