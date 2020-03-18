2020-03-18T02:12:10+03:00
Происшествия

Вор прикинулся родителем и проник в детский сад в Калининском районе Петербурга

Молодому человеку удалось стащить ноутбук из музыкального зала
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге вор украл из детского сада ноутбук.В Петербурге вор украл из детского сада ноутбук.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полицейские Петербурга разыскивают воришку, который наведался в детский сад №21 на Тихорецком проспекте. О подозрительном молодом человеке вспомнил охранник, который видел, как тот вошел внутрь, но пропал и не вышел.

- Около 08:30 парень прошел в детский сад вместе с другими родителями и вышел, как оказалось, через неохраняемую дверь, ведущую на улицу, в одной из групп. После визита неизвестного гостя в музыкальном зале пропал ноутбук, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

К сожалению, камер видеонаблюдения в детском саду нет. Охранник, работающий в должности с 2017 года, сообщил по памяти приметы предполагаемого вора. Парню около 25 лет, он славянской внешности, а его рост примерно 175 сантиметров. У него короткие волосы черного цвета. Воришка был одет в черный короткий пуховик с капюшоном, темно-синие джинсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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