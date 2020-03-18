2020-03-18T07:56:34+03:00
Общество

В среду в Петербурге будет до 7 градусов тепла и дождь

После заморозков в город вернулась весенняя погода
Петр КИБЕР
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В Петербурге сегодня дожди.В Петербурге сегодня дожди.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Опять весенней стала погода в Санкт-Петербурге. После резкого похолодания и ночных морозов, в город вернулось уже привычное тепло. Правда солнца, как во вторник, не будет, зато термометры покажут уверенный «плюс».

- 18 марта в Санкт-Петербурге ожидается облачная и пасмурная погода. Во второй половине дня местами пройдут дожди. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Воздух прогреется до +5...+7 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Причиной «возвращения» весны стал теплый атмосферный фронт, накрывший Северо-Запад России и Петербург в частности. Благодаря ему в среду температура поднимется на 5-6 градусов выше нормы.

Но в Ленинградской области еще теплее. В отдельных районах термометры покажут до +8. При этом везде обещают с дождями. А в ночное время температура может упасть ниже ноля, так что водителей предупреждают о гололеде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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