2020-03-18T08:26:15+03:00
Происшествия

Женщину и двух котов спасли пожарные из горевшей квартиры в Кудрово

Огонь вспыхнул вечером вторника в многоэтажке на Европейском проспекте
Петр КИБЕР
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Двух котов и женщину спасли на пожаре в Кудрово.Двух котов и женщину спасли на пожаре в Кудрово.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Три жизни - одну человеческую и две кошачьих - спасли из огня областные пожарные. Вечером вторника их срочно вызвали в Кудрово, где полыхала квартира в одной из многоэтажек.

- В 21:02 17 марта поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, город Кудрово, Европейский проспект, дом 11, - сообщает пресс-служба управления МЧС по Ленинградской области.

На место происшествия моментально примчались дежурные смены 149-й и 150-й частей противопожарной службы Ленобласти в количестве восьми человек и двух единиц техники.

По прибытии выяснилось, что в одной из квартир жилого дома горела обстановка на площади пять квадратных метров. Несмотря на малую площадь пожара, угроза для жизни людей была реальной. Хозяйка квартиры уже успела надышаться дымом и ее пришлось срочно спасать.

Также из огня пожарные вынесли и двух любимых кошек женщины. Пострадавшую передали врачам, судьба пушистых питомцев не уточняется.

А спасатели еще раз напоминают всем жителям Петербурга и области: не занимайте проезды к домам машинами! Дайте пожарной технике свободный путь, ведь на этом теряются драгоценные минуты, которые позволят спасти чью-то жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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